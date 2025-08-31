Deputado quer que Brasil se junte a Milei contra suposto cartel de Maduro

Metrópoles
Após o governo de Javier Milei classificar como terrorista o Cartel de los Soles, que supostamente tem conexões com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, um deputado brasileiro propôs que o Brasil faça o mesmo.

A ideia é do deputado bolsonarista Rodrigo Valadares (União-SE). Ele quer que o Congresso classifique o Cartel de los Soles e o Tren de Aragua, outro grupo criminoso venezuelano, como organizações terroristas.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro

Nicolás Maduro vai tomar posse nesta sexta

Nicolás Maduro, chefe do governo venezuelano

Maduro tem sido acusado pelo governo Donald Trump de liderar o cartel. Na esteira dos EUA, o governo Milei classificou o grupo como “terrorista” e apontou o líder venezuelano como chefe da organização, na terça-feira (26/8).

Pela proposta de Valadares, o Brasil assumiria postura semelhante diante do cartel e seria obrigado a cooperar internacionalmente em termos jurídicos, diplomáticos, financeiros e de inteligência contra o grupo.

“Reconhecer oficialmente o Cartel de los Soles e o Tren de Aragua como organizações terroristas internacionais significa elevar o nível da resposta do Estado brasileiro diante da ameaça concreta que essas redes representam”, diz o deputado.

EUA x Venezuela

A acusação de que Nicolás Maduro lidera o cartel criminoso é um dos motivos da atual escalada nas relações entre Estados Unidos e Venezuela.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acusou publicamente o ditador venezuelano ao comentar os navios de guerra americanos que se dirigiam à costa sul-americana.

“O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela; é um cartel narcoterrorista. Maduro, na visão deste governo, não é um presidente legítimo; é um chefe fugitivo desse cartel, indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas”, afirmou.

