19/08/2025
Deracre avança em obras da passarela sobre o Rio Amônia no interior do Acre

Estrutura em Marechal Thaumaturgo tem investimento de R$ 5 milhões e já conta com fundações concluídas

As obras da passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, seguem em andamento. O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), informou nesta terça-feira, 19, que os trabalhos entraram em nova fase com a construção do terceiro pilar, a concretagem dos pilares restantes e o início do primeiro bloco de extremidade.

Deracre avança em obras da passarela sobre o Rio Amônia no interior do Acre/Foto: Reprodução

As fundações já foram concluídas e cerca de 15 trabalhadores atuam no canteiro de obras para acelerar o cronograma. O investimento total é de R$ 5 milhões, resultado de emenda do senador Márcio Bittar em convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a obra representa melhoria na mobilidade e segurança da população. “Cada etapa concluída é mais um passo para garantir segurança e dignidade à população”, afirmou.

Veja o vídeo:

