Deracre e PRF acompanham negociações do manifesto na BR-364 em Cruzeiro do Sul

Em nota, o Deracre informou que encaminhou uma equipe técnica para dialogar com a comunidade e reforçou que o Ramal 5 está contemplado na programação da Operação Verão

Na manhã desta quinta-feira (21), moradores do Ramal 5, na zona rural de Cruzeiro do Sul, interditaram a BR-364 em protesto contra as condições precárias da estrada vicinal. Trechos da rodovia foram bloqueados com pedaços de madeira e galhos, gerando longas filas de caminhões e veículos nos dois sentidos.

Trechos da rodovia foram bloqueados com pedaços de madeira e galhos, gerando longas filas de caminhões e veículos nos dois sentidos/Foto: Reprodução

De acordo com os manifestantes, a mobilização busca pressionar o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) a executar, com urgência, serviços de raspagem e tratamento dos pontos de atoleiro. Segundo eles, a falta de manutenção compromete o deslocamento das famílias e dificulta o escoamento da produção agrícola.

Em nota, o Deracre informou que encaminhou uma equipe técnica para dialogar com a comunidade e reforçou que o Ramal 5 está contemplado na programação da Operação Verão, sendo atendido com recursos próprios do Estado, conforme cronograma previamente divulgado e acordado com os moradores.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local para acompanhar as negociações e auxiliar no alinhamento entre comunidade e governo, visando a liberação da via.

Os manifestantes afirmaram que a continuidade do bloqueio dependerá do avanço nas tratativas com os representantes do Estado.

