Deracre faz mega operação paara retirar entulhos e pneus em trechos do Rio Acre

Aproveitando o período de estiagem, o Governo do Acre deu início nesta quarta-feira (6) a mais uma etapa da campanha “Limpa Rio Acre: salvando nossas águas”, com o objetivo de retirar resíduos sólidos do leito e das margens do Rio Acre, em Rio Branco. A ação está sendo executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), com o objetivo de melhorar o escoamento das águas, preservar o meio ambiente, beneficiando diretamente a população da capital.

A operação mobiliza uma estrutura composta por escavadeira hidráulica, pá carregadeira, barco de apoio, caminhão prancha, três caçambas e uma equipe de dez trabalhadores encarregados da remoção de entulhos.

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a ação atende a uma determinação do governador Gladson Cameli. “Iniciamos os trabalhos com foco na proteção ambiental, no bem-estar dos moradores e na garantia do fluxo do rio”, destacou.

A nova fase da limpeza está concentrada em pontos estratégicos da cidade, como os bairros Base, Gameleira, Mercado Elias Mansour e na região da Quarta Ponte.

Em 2024, a campanha já resultou na retirada de mais de 600 toneladas de resíduos, incluindo 800 pneus, muitos encontrados submersos, o que exigiu grande esforço das equipes envolvidas.