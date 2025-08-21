Deracre inicia recuperação dos ramais Escondido, Centrinho e Ferdico no Juruá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), e do Consórcio Novo Juruá, iniciou nesta quarta-feira, 20, a recuperação de ramais no Vale do Juruá, dentro da Operação Verão 2025. O objetivo é garantir melhores condições de acesso às comunidades rurais, facilitar o escoamento da produção agrícola e fortalecer o desenvolvimento regional.

Em Cruzeiro do Sul, as equipes atuam no Lote 4, com a melhoria de nove quilômetros do Ramal Escondido e oito quilômetros do Ramal Centrinho e no Lote 5, onde os serviços abrangem 2,2 quilômetros do Ramal Ferdico. Os trabalhos incluem terraplenagem, pavimentação, drenagem e recuperação de pontes, com apoio de máquinas pesadas como escavadeiras, motoniveladoras, caminhões e tratores.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a iniciativa segue determinação do governador Gladson Camelí e integra os esforços do Estado para garantir trafegabilidade no verão amazônico.

“Estamos garantindo que os ramais do Juruá recebam os serviços necessários para melhorar a mobilidade e dar mais dignidade às famílias que vivem e produzem no interior”, afirmou.

A Operação Verão 2025 mobiliza frentes de trabalho em todas as regionais do Acre e os ramais do Juruá contam com investimento de R$ 30,4 milhões do governo federal. A ação prioriza a recuperação da infraestrutura viária rural e o apoio ao setor produtivo, assegurando condições de transporte durante o período de estiagem.