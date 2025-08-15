Deracre reabre Ramal do Envira, fortalecendo integração com o Amazonas

15/08/2025
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou, na quinta-feira, 14, vistoria técnica e acompanhou a reabertura do Ramal Joaquim Souza, em Feijó.

Foto Aérea: Andriel Luy/Deracre

O Ramal Joaquim Souza, com 56 quilômetros de extensão, liga o município acreano até a margem do Rio Jurupari, no estado do Amazonas, garantindo acesso direto ao município amazonense de Envira.

Foto Aérea: Andriel Luy/Deracre

Feijó conta com aproximadamente dois mil quilômetros de ramais, sendo um dos municípios com maior extensão de vias rurais do Acre. “Estamos garantindo que as famílias do interior tenham estradas seguras, condições de escoar sua produção e mais acesso aos serviços essenciais, atendendo à determinação do governador Gladson Cameli”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Foto Aérea: Andriel Luy/Deracre

A melhoria beneficia dezenas de famílias, amplia a integração regional e fortalece o desenvolvimento econômico por meio do escoamento da produção agrícola e do aumento da mobilidade na região.

As ações fazem parte da Operação Verão 2025, executada pelo Deracre. O trabalho inclui a recuperação de ramais, visando assegurar a trafegabilidade, garantir acesso às comunidades rurais e apoiar o transporte de mercadorias e insumos.

Foto Aérea: Andriel Luy/Deracre

