Descubra, além de câncer, quais sãos o 5 signos que choram por tudo

Algumas pessoas parecem sentir o mundo de um jeito mais afiado. Um gesto atravessado, uma palavra mal colocada, até um silêncio demorado, tudo é percebido por elas. No zodíaco, existem signos que carregam essa sensibilidade como se fosse uma segunda pele. Entre eles, cinco se destacam, com câncer liderando, claro. Cada um sente de um jeito próprio, mas todos têm em comum uma capacidade rara de captar o que muita gente nem nota.

Essa sensibilidade não vem só de emoções à flor da pele. Câncer absorve o clima do ambiente como se estivesse mergulhado nele o tempo todo. E o canceriano não se contenta em apenas perceber. Ele se envolve. Se alguém próximo está mal, não precisa nem dizer. O jeito de andar, a pausa na conversa, qualquer coisa basta. E quando resolve proteger, faz isso com tanto zelo que às vezes até sufoca.

13 imagens

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

Alto Astral / Reprodução 2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Arte/Metrópoles 3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

Arte/Metrópoles 4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Arte/Metrópoles 5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Arte/Metrópoles 6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

Arte/Metrópoles 7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

Arte/Metrópoles 8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

Arte/Reprodução 9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Arte/Metrópoles 10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Arte/Metrópoles 11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Arte/Metrópoles 12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Arte/Metrópoles 13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução