Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis

Cores da moda na Primavera/Verão: veja qual usar e como combiná-las

Com a chegada das estações mais quentes do ano, a moda Primavera/Verão traz uma paleta de cores cheia de propósito, vibração e estilo.

Mais do que beleza estética, elas refletem temas como bem-estar, sustentabilidade, tecnologia e conexão emocional.

Na prática, traduzem o espírito do tempo: uma vontade de se reconectar com a natureza, de se destacar com personalidade e de se vestir de forma consciente.

No caso de quem acompanha as tendências desse mercado com olhar atento, saber quais são as cores da moda ajuda a atualizar o guarda-roupa de maneira estratégica.

As cores da Primavera/Verão

Veja 5 tons da temporada e como incluí-los no dia a dia com leveza e personalidade.

1 – Transformative Teal: o equilíbrio entre tecnologia e natureza

O Transformative Teal é um tom azul-esverdeado profundo que representa a junção entre natureza e inovação.

Inspirado pela visão da Terra do espaço, remete à conexão com o planeta e ao desejo por soluções regenerativas, especialmente na moda.

Ele traduz força, estabilidade e consciência, sendo perfeito aos consumidores que valorizam tanto o estilo quanto o impacto das suas escolhas.

Essa cor pode aparecer em blusas femininas de linho, por exemplo, sendo ideal na hora de compor visuais urbanos com toque utilitário, especialmente quando combinada a neutros.

Se quiser um look moderno e consciente, aposte no mix de texturas e finalize com acessórios naturais, entre eles, bolsas em juta ou colares de madeira.

2 – Electric Fuchsia: a energia digital traduzida em cor

O Electric Fuchsia, um rosa vibrante com fundo magenta, ganha espaço como símbolo da estética digital e do desejo por escapismo criativo.

Ele remete à energia das telas, à vida nas redes sociais e ao universo virtual, mas também funciona como ferramenta de expressão, marcando presença com estilo e confiança.

É possível explorar esse tom em peças statement, entre eles, casacos de corte moderno, vestidos com recortes assimétricos ou camisetas com estampas gráficas.

É também excelente para acessórios de impacto: imagine uma bolsa pink brilhante ou um lenço no cabelo como ponto focal.

No styling, combine com jeans claros ou peças brancas e equilibre o visual. Se a intenção for ir além, aposte no color blocking com outros tons vibrantes, entre eles, o azul turquesa.

3 – Blue Aura: serenidade e sofisticação no tom certo

O tom Blue Aura é um azul acinzentado suave, quase etéreo, que representa calma, cura e introspecção.

Ele surge como resposta ao excesso de estímulos e traduz o desejo por paz e equilíbrio. Fácil de combinar, é a escolha ideal quando se busca elegância de forma contemporânea.

Essa cor pode ser destaque em peças versáteis, tais quais, blazers desestruturados, vestidos midi de tecido fluido ou camisas em algodão leve.

Também é uma excelente opção para composições monocromáticas, que alongam a silhueta e criam looks minimalistas com efeito sofisticado.

Você pode adicionar contraste sutil… Aposte em acessórios prata, bege claro ou tons perolados. É a cor certa para quem valoriza conforto visual e autenticidade no vestir.

4 – Amber Haze: calor, ancestralidade e elegância natural

O Amber Haze é um amarelo queimado, dourado e terroso, que transmite calor e acolhimento.

Inspirado pela ancestralidade e pela conexão com as raízes, ele dialoga com espiritualidade, sabedoria e consumo consciente.

É um tom que combina com tecidos naturais, modelagens fluídas e uma moda significativa.

Você poderá encontrá-lo em saias longas de viscose, macacão em algodão cru, camisas oversized ou cardigãs de trama aberta.

É uma cor que convida ao toque, ao aconchego e à simplicidade sofisticada. No styling, funciona muito bem com oliva, ferrugem, terracota ou mesmo com branco.

Perfeito em visual boho-chic ou urbano com um toque de natureza, também vai bem com acessórios artesanais ou rasteiras de couro.

5 – Jelly Mint: leveza e alegria em clima de verão

Por fim, o Jelly Mint é um verde menta fresco, quase translúcido, que carrega uma energia divertida, jovem e otimista.

Inspirado na cultura pop e no universo kawaii, é a cara dos looks de verão: solar e leve. Gera um ar cool às produções do dia a dia, especialmente nas peças urbanas.

T-shirts básicas, além de biquínis e saídas de praia são apostas nessas cores. Sem contar que tem sido comum em roupas de linho leve, tecidos tecnológicos ou acessórios.

Combine com jeans claros, bege, branco ou rosa suave. O Jelly Mint também pode ser a estrela de visuais em paleta pastel, criando harmonia entre diferentes tons suaves.

Além do básico: outras cores que merecem atenção

Além dos cinco tons principais, outras cores vêm ganhando espaço nas coleções e passarelas internacionais:

Sun Yellow (amarelo vibrante);

Pink Flare (rosa claro pastel);

Lavender Blue (lavanda com fundo azulado);

Cascade Green (verde aquático).

Esses são destaques secundários que ajudam a compor looks dinâmicos, sofisticados e cheios de personalidade.

O equilíbrio entre energia e suavidade é a grande chave das tendências de cor em 2026.