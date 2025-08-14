Descubra como manter o pão fresco por mais tempo com dicas de padeiro

14 de agosto de 2025
Você já comprou aquele pão fresquinho na padaria e, no dia seguinte, ele estava duro como uma pedra? A frustração é grande, mas a solução pode ser mais simples do que você imagina. O segredo está em como você guarda o pão – e, surpreendentemente, o plástico é um dos maiores vilões.

Segundo o padeiro holandês Joost Arijs, o erro mais comum é justamente armazenar o pão em sacos plásticos. Mas não se preocupe: existem métodos muito mais eficazes para manter seu pão macio e crocante por mais tempo.

Por que o plástico estraga o pão?
Pode parecer prático, mas o saco plástico é um péssimo aliado na conservação do pão. Ele impede a circulação de ar, deixando o alimento úmido e acelerando o aparecimento de fungos. Guardar o pão em balcões ou armários frios também não resolve o problema se não houver ventilação adequada.

Continue a leitura no site NSC Total, parceiro do Metrópoles. 

