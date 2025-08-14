Descubra como manter o pão fresco por mais tempo com dicas de padeiro

Você já comprou aquele pão fresquinho na padaria e, no dia seguinte, ele estava duro como uma pedra? A frustração é grande, mas a solução pode ser mais simples do que você imagina. O segredo está em como você guarda o pão – e, surpreendentemente, o plástico é um dos maiores vilões.

Segundo o padeiro holandês Joost Arijs, o erro mais comum é justamente armazenar o pão em sacos plásticos. Mas não se preocupe: existem métodos muito mais eficazes para manter seu pão macio e crocante por mais tempo.

Por que o plástico estraga o pão?

Pode parecer prático, mas o saco plástico é um péssimo aliado na conservação do pão. Ele impede a circulação de ar, deixando o alimento úmido e acelerando o aparecimento de fungos. Guardar o pão em balcões ou armários frios também não resolve o problema se não houver ventilação adequada.

