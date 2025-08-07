7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Descubra o Acre: vídeo com mapa animado destaca fatos e curiosidades do estado

Com conteúdo visual e educativo, vídeo publicado nesta quinta (7) revela detalhes geográficos, culturais e econômicos do estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um vídeo explicativo que destaca o estado do Acre chamou atenção nas redes sociais. Com mapas animados e uma narrativa clara, o conteúdo apresenta informações relevantes sobre a geografia, cultura, economia e população da região.

O vídeo utiliza recursos visuais e informa algumas curiosidades pouco conhecidas que revelam a riqueza e a diversidade do estado.

Para quem busca conhecer o Acre de forma rápida, educativa e visualmente atraente, este vídeo é uma ótima opção. Também estão disponíveis mapas comerciais para quem deseja explorar essas ferramentas visuais em projetos próprios.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.