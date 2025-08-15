Descubra os alimentos mais inflamatórios, segundo um nutricionista

A alimentação equilibrada é um dos pilares de uma vida saudável. Enquanto diversos grupos alimentares são aliados do organismo, outros causam danos sem agregar nenhum valor ou benefício nutricional.

Alguns, inclusive, têm alto potencial inflamatório. Entre eles, o nutricionista Fernando Castro destaca os ultraprocessados, como fast foods, embutidos, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados e produtos industrializados com muito sódio.

A palavra “açúcar” refere-se a uma substância cristalizada, geralmente a sacarose, utilizada para adoçar alimentos e bebidas

Existem diferentes tipos de açúcar, como o refinado, o cristal, o mascavo, o demerara e o de coco. O refinado é o mais prejudicial

O consumo excessivo de açúcar pode levar ao aumento de peso, diabetes, hipertensão e outros problemas de saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo de açúcar não exceda 10% das calorias diárias

Substituir bebidas açucaradas por água, sucos naturais ou chás pode ajudar a reduzir o consumo de açúcar

Existem alternativas naturais ao açúcar, como adoçantes naturais e frutas com baixo índice glicêmico

“O consumo frequente sobrecarrega o corpo e favorece processos inflamatórios silenciosos que, a longo prazo, podem prejudicar a saúde”, comenta Fernando. Produtos ricos em gorduras trans, excesso de açúcar e aditivos químicos também figuram entre os que podem desencadear processos inflamatórios.

E, além do que deve ser evitado, mas pode fazer parte da dieta eventualmente, existem os que não deveriam ser consumidos em nenhuma circunstância. O especialista explica que não existe um nível seguro para o consumo de gorduras trans, presentes em margarinas, salgadinhos industrializados e alguns biscoitos.

“O ideal é cortar de vez. Já o álcool em excesso é extremamente prejudicial e, para algumas pessoas com doenças específicas, deve ser totalmente eliminado”, completa.