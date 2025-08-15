15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Descubra os alimentos mais inflamatórios, segundo um nutricionista

Escrito por Metrópoles
descubra-os-alimentos-mais-inflamatorios,-segundo-um-nutricionista

A alimentação equilibrada é um dos pilares de uma vida saudável. Enquanto diversos grupos alimentares são aliados do organismo, outros causam danos sem agregar nenhum valor ou benefício nutricional.

Leia também

Alguns, inclusive, têm alto potencial inflamatório. Entre eles, o nutricionista Fernando Castro destaca os ultraprocessados, como fast foods, embutidos, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados e produtos industrializados com muito sódio.

6 imagensExistem diferentes tipos de açúcar, como o refinado, o cristal, o mascavo, o demerara e o de coco. O refinado é o mais prejudicial O consumo excessivo de açúcar pode levar ao aumento de peso, diabetes, hipertensão e outros problemas de saúdeA Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo de açúcar não exceda 10% das calorias diáriasSubstituir bebidas açucaradas por água, sucos naturais ou chás pode ajudar a reduzir o consumo de açúcarExistem alternativas naturais ao açúcar, como adoçantes naturais e frutas com baixo índice glicêmicoFechar modal.1 de 6

A palavra “açúcar” refere-se a uma substância cristalizada, geralmente a sacarose, utilizada para adoçar alimentos e bebidas

Pexels2 de 6

Existem diferentes tipos de açúcar, como o refinado, o cristal, o mascavo, o demerara e o de coco. O refinado é o mais prejudicial

Getty Images3 de 6

O consumo excessivo de açúcar pode levar ao aumento de peso, diabetes, hipertensão e outros problemas de saúde

Getty Images4 de 6

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo de açúcar não exceda 10% das calorias diárias

Getty Images5 de 6

Substituir bebidas açucaradas por água, sucos naturais ou chás pode ajudar a reduzir o consumo de açúcar

Pexels6 de 6

Existem alternativas naturais ao açúcar, como adoçantes naturais e frutas com baixo índice glicêmico

Getty Images

“O consumo frequente sobrecarrega o corpo e favorece processos inflamatórios silenciosos que, a longo prazo, podem prejudicar a saúde”, comenta Fernando. Produtos ricos em gorduras trans, excesso de açúcar e aditivos químicos também figuram entre os que podem desencadear processos inflamatórios.

E, além do que deve ser evitado, mas pode fazer parte da dieta eventualmente, existem os que não deveriam ser consumidos em nenhuma circunstância. O especialista explica que não existe um nível seguro para o consumo de gorduras trans, presentes em margarinas, salgadinhos industrializados e alguns biscoitos.

“O ideal é cortar de vez. Já o álcool em excesso é extremamente prejudicial e, para algumas pessoas com doenças específicas, deve ser totalmente eliminado”, completa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.