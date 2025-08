Desembargador Samuel Evangelista celebra 30 anos do Projeto Cidadão durante casamento coletivo na ExpoAcre

Durante a programação especial da ExpoAcre 2025, que celebra os 50 anos da maior feira do estado, o desembargador Samuel Evangelista destacou a importância dos 30 anos do Projeto Cidadão. A declaração foi feita durante a cerimônia do casamento coletivo, realizada neste sábado (2), na Rota da Cidadania, onde 382 casais oficializaram sua união.

Coordenado pelo Tribunal de Justiça do Acre, o Projeto Cidadão tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais, como emissão de documentos e regularização civil. Segundo o desembargador, o casamento coletivo é um exemplo claro da atuação humanizada do Judiciário acreano.

“O Projeto Cidadão é uma prestação de serviço que, como eu disse, é coordenado pelo Tribunal de Justiça, pelo Poder Judiciário, mas é um serviço de todos. Nós temos aqui inúmeros órgãos, inúmeras entidades que se reúnem para fazer aquilo que é precioso, que é facilitar a vida do cidadão”, afirmou.

Samuel Evangelista também enfatizou que muitos dos casais já viviam em união estável, mas sem a documentação oficial. A cerimônia, portanto, representa não apenas um momento de celebração, mas de conquista de direitos.

“O que o Estado está fazendo, o que o Poder Judiciário está fazendo, o que o Projeto Cidadão faz, é facilitar. Fazer com que esses casais que têm um sonho — o sonho de oficializar essa união — façam isso sem maiores burocracias, sem grandes custos. É isso que nos anima, é isso que nos satisfaz”, completou.

O desembargador ainda fez um convite à população para que acompanhe o calendário de ações do projeto, que se estende até o final deste ano.

“Cidadão, fique atento, porque nós temos um calendário. Sempre que for anunciado, você compareça às edições do Projeto Cidadão. São serviços gratuitos e têm essa facilidade de você conseguir muita coisa em um só local, sem passar por maior burocracia”, reforçou.