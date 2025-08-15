Desembargadora Waldirene Cordeiro assume presidência do TRE/AC para o biênio 2025-2027

A desembargadora Waldirene Cordeiro assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) para o biênio 2025-2027, durante sessão solene realizada no plenário da Corte nesta quinta-feira (14). O desembargador Lois Carlos Arruda foi empossado como vice-presidente, corregedor regional eleitoral e membro efetivo do tribunal.

O evento contou com homenagens, apresentações culturais e execução de músicas pela banda da Polícia Militar. Em seu discurso, Waldirene agradeceu a confiança dos colegas e elogiou a equipe técnica do TRE-AC, destacando o trabalho realizado mesmo com quadro reduzido. Ela reafirmou o compromisso com eleições seguras e transparentes, a modernização do processo eleitoral, a acessibilidade e o combate a notícias falsas. Sobre o pleito de 2026, garantiu que será conduzido com lisura e defendeu a credibilidade das urnas eletrônicas.

Arruda agradeceu a indicação e afirmou que sua atuação será pautada pela Constituição e pela colaboração institucional. Destacou o papel da Justiça Eleitoral para assegurar igualdade de condições entre candidatos e garantir o exercício da cidadania.

O presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Laudivon Nogueira, elogiou a experiência de Arruda e a capacidade de gestão de Waldirene. Também ressaltou o legado de avanços deixado pelo ex-presidente Júnior Alberto e a importância da integração entre instituições.

A cerimônia reuniu magistrados, procuradores, parlamentares, autoridades estaduais e municipais, além de representantes de entidades de classe e do Governo do Acre.