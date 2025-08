Desfile no espaço Sebrae destaca potencial da moda acreana na Expoacre 2025

O setor da moda acreana ganhou destaque na Expoacre 2025 com um desfile organizado no Espaço da Indústria, em parceria entre o Sebrae e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), por meio do Sindicato das Indústrias de Confecção (Sindvest).

Realizado com o objetivo de apresentar à população o potencial criativo e produtivo das marcas locais, o desfile reuniu uma amostra do trabalho de 24 indústrias de confecção do Acre.

A iniciativa integra a programação temática do espaço, que neste ano promove atividades diárias voltadas a diferentes segmentos da indústria.

De acordo com Sônia Caroline Soares, analista do Sebrae e organizadora do desfile, a proposta é valorizar a moda regional e dar visibilidade ao setor.

“O que a gente vai ter aqui é uma amostra de 24 indústrias acrianas. Moda local que vai estar apresentando desde uniforme profissionalizante até roupas de festa”, explicou.

As empresas participantes são todas sindicalizadas e atuam em diferentes frentes da confecção, como uniformes escolares, roupas casuais e peças para ocasiões especiais. A seleção foi realizada em parceria com o Sindvest, que fez o convite às indústrias associadas para integrarem o evento.

O desfile faz parte da programação do Sindvest na feira, que abriu a programação da Fieac na Expoacre no sábado (26), com data dedicada à área da costura dentro do Espaço da Indústria.

A presidente do Sindvest, Raimunda Holanda, reforçou o convite à população para conhecer as ações do setor durante a Expoacre. “Estamos com uma mostra das nossas produções, e nesse dia 2 teremos um desfile especial por aqui”, afirmou.

Confira a galeria de fotos: