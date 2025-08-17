“Desgraçada”, disse marido ao descobrir mulher grávida de estuprador

17/08/2025
Após sofrer violência sexual, engravidar e ter o intestino e o útero perfurados durante o procedimento de aborto legal no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), em abril deste ano, a vítima dos abusos recebeu o Metrópoles em casa e detalhou o crime e o erro médico dos quais foi vítima.

Estuprada por um antigo conhecido da família, engravidou após a viôlencia sexual. Apanhou do companheiro após ele descobrir, ao invadir seu celular, a gravidez. Ela formalizou denúncia de agressão junto à Polícia Civil do DF (PCDF), foi encaminhada a um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, que encorajaram-a a denunciar também o estupro. Com permissão legal, no procedimento, teve seu útero e intestino perfurados, e hoje utiliza uma bolsa de colostomia, seu maior pesadelo nos dias atuais. A bolsa a impede de trabalhar com o que mais gosta: cozinhar.

