Desportista de Sena Madureira relata drama vivido nos últimos anos após sofrer AVC

Acreano viu sua vida mudar completamente em 2015

Durante mais de duas décadas, James Ferreira da Silva, conhecido popularmente como “James do Florentino” foi uma das principais referências do Esporte em Sena Madureira. Para se ter uma ideia, foram 22 anos promovendo campeonatos de futebol no campo do Florentino, um dos palcos mais tradicionais do futebol no vale do Iaco.

Desportista de Sena Madureira relata drama vivido nos últimos anos após sofrer AVC. Foto: Reprodução

Além disso, James também organizava amistosos na zona rural e até mesmo em Rio Branco com o famoso time do Florentino. Mas, em 2015, sua rotina mudou completamente. Ele foi acometido por uma Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, vem travando uma grande luta.

Por conta da doença, ficou sem poder andar, deixando de fazer o que mais gostava, ou seja, incentivar o Esporte entre a juventude e os adultos. “Esse campo do Florentino nunca tinha visto uma trave de madeira, era tudo no improviso. Veio a conhecer uma trave melhor depois que eu tomei de conta. Além do AVC, também tive problema na coluna. A minha vida mudou muito. Só para ter uma ideia, quando eu estava com saúde, no auge, minha casa era cheia de gente. Hoje, é difícil pisar alguém aqui”, relatou.

James conta com o apoio da família, especialmente das suas irmãs que fazem a sua comida e ajudam em outros afazeres. “Hoje, se chegasse alguém aqui me oferecendo dinheiro ou a minha saúde, com certeza iria optar pela saúde. Não desejo o que estou passando para ninguém. A maior riqueza da nossa vida é Deus e a nossa saúde”, completou.

Após James adoecer, os campeonatos no campo do Florentino não vem mais ocorrendo com a mesma frequência de antes.

