Destaque do futebol feminino: Arthur Elias é indicado ao prêmio de técnico do ano

Campeão da Copa América com a Seleção Brasileira, o treinador concorre ao troféu da France Football ao lado de outros quatro profissionais

O técnico da Seleção Brasileira de futebol feminino, Arthur Elias, foi indicado ao prêmio de treinador do ano da France Football. A indicação vem após o comandante conquistar seu primeiro título com a Canarinho no último domingo (3/8), ao vencer a Colômbia na final da Copa América.

Além de Arthur Elias, outros quatro profissionais foram indicados: Sonia Bompastor (Chelsea), Justine Madugu (seleção nigeriana), Renée Slegers (Arsenal) e Sarina Wiegman (seleção inglesa).

Joilson Marconne/CBF

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Esta será a 69ª edição da premiação, que, pela primeira vez na história, terá a distribuição igualitária de troféus entre homens e mulheres.

Fonte: France Football Redigido por Contilnet.

