Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming

O começo de agosto está recheado de opções para quem quer curtir um filme no cinema ou começar uma maratona em casa. Para esta semana, entre os dias 7 e 13, as principais estreias incluem a série de terror e ficção científica Alien: Earth e a comédia Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda nos cinemas.
Destaques para os cinemas
- Paterno (7/8): Um drama com Marco Ricca, que vive um homem em crise, desconectado de seu tempo e tentando manter contato com o filho.
- Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda (7/8): A sequência de comédia traz Tess e Anna de volta, que precisam lidar com os desafios da união de duas famílias e a troca de corpos.
- A Hora do Mal (7/8): Um terror sobre o desaparecimento de crianças que assusta uma cidade.
- A Melhor Mãe do Mundo (7/8): Drama comovente sobre uma mãe que foge de um relacionamento abusivo e enfrenta os perigos da falta de moradia.
- Drácula: Uma História de Amor Eterno (7/8): Romance sobre um príncipe vampiro que persegue uma mulher que se parece com sua falecida esposa.
Novidades nos streamings
Netflix
- Cada Um na Sua Casa (11/8): Filme animado sobre a amizade entre um adorável alienígena e uma jovem humana.
- Seleção Final (12/8): Reality show em que atletas aposentados competem por dinheiro para começar uma nova carreira.
Amazon Prime Video
- Confinado (8/8): Suspense em que um homem invade um carro de luxo e cai em uma armadilha mortal.
- Festa da Salsicha: Comilândia (13/8): A 2ª temporada da série animada em que os alimentos declaram guerra à humanidade.
- Agente Butterfly (13/8): Um ex-agente de inteligência dos EUA é perseguido por uma jovem sociopata e uma organização de espionagem.
Disney +
- Necaxa (8/8): Série documental bilingue que narra a reestruturação do Club Necaxa, no México.
- Outlander: Blood of My Blood (9/8): Série prequel de Outlander, que foca em duas histórias de amor paralelas em diferentes períodos.
HBO Max
- Viúvas Negras: V*dias e Trambiqueiras (7/8): Duas amigas de juventude, que atuavam como “viúvas negras” para roubar homens, tentam retomar a vida e são confrontadas por segredos do passado.
- A Idade Dourada (10/8): A 3ª temporada mostra a velha guarda enfraquecida enquanto a família Russell se posiciona para alcançar o topo da sociedade.
- Twisted Metal (10/8): A 2ª temporada da série de ação e comédia, inspirada em um videogame, retorna com ainda mais caos e perseguições.
Fonte: Metrópoles
Redigido por Contilnet.