Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming

O começo de agosto está recheado de opções para quem quer curtir um filme no cinema ou começar uma maratona em casa. Para esta semana, entre os dias 7 e 13, as principais estreias incluem a série de terror e ficção científica Alien: Earth e a comédia Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda nos cinemas.

Destaques para os cinemas

Paterno (7/8): Um drama com Marco Ricca , que vive um homem em crise, desconectado de seu tempo e tentando manter contato com o filho.

Um drama com , que vive um homem em crise, desconectado de seu tempo e tentando manter contato com o filho. Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda (7/8): A sequência de comédia traz Tess e Anna de volta, que precisam lidar com os desafios da união de duas famílias e a troca de corpos.

A sequência de comédia traz e de volta, que precisam lidar com os desafios da união de duas famílias e a troca de corpos. A Hora do Mal (7/8): Um terror sobre o desaparecimento de crianças que assusta uma cidade.

Um terror sobre o desaparecimento de crianças que assusta uma cidade. A Melhor Mãe do Mundo (7/8): Drama comovente sobre uma mãe que foge de um relacionamento abusivo e enfrenta os perigos da falta de moradia.

Drama comovente sobre uma mãe que foge de um relacionamento abusivo e enfrenta os perigos da falta de moradia. Drácula: Uma História de Amor Eterno (7/8): Romance sobre um príncipe vampiro que persegue uma mulher que se parece com sua falecida esposa.

Novidades nos streamings

Netflix

Cada Um na Sua Casa (11/8): Filme animado sobre a amizade entre um adorável alienígena e uma jovem humana.

Filme animado sobre a amizade entre um adorável alienígena e uma jovem humana. Seleção Final (12/8): Reality show em que atletas aposentados competem por dinheiro para começar uma nova carreira.

Amazon Prime Video

Confinado (8/8): Suspense em que um homem invade um carro de luxo e cai em uma armadilha mortal.

Suspense em que um homem invade um carro de luxo e cai em uma armadilha mortal. Festa da Salsicha: Comilândia (13/8): A 2ª temporada da série animada em que os alimentos declaram guerra à humanidade.

A 2ª temporada da série animada em que os alimentos declaram guerra à humanidade. Agente Butterfly (13/8): Um ex-agente de inteligência dos EUA é perseguido por uma jovem sociopata e uma organização de espionagem.

Disney +

Necaxa (8/8): Série documental bilingue que narra a reestruturação do Club Necaxa , no México .

Série documental bilingue que narra a reestruturação do , no . Outlander: Blood of My Blood (9/8): Série prequel de Outlander, que foca em duas histórias de amor paralelas em diferentes períodos.

HBO Max

Viúvas Negras: V*dias e Trambiqueiras (7/8): Duas amigas de juventude, que atuavam como “viúvas negras” para roubar homens, tentam retomar a vida e são confrontadas por segredos do passado.

Duas amigas de juventude, que atuavam como “viúvas negras” para roubar homens, tentam retomar a vida e são confrontadas por segredos do passado. A Idade Dourada (10/8): A 3ª temporada mostra a velha guarda enfraquecida enquanto a família Russell se posiciona para alcançar o topo da sociedade.

A 3ª temporada mostra a velha guarda enfraquecida enquanto a família se posiciona para alcançar o topo da sociedade. Twisted Metal (10/8): A 2ª temporada da série de ação e comédia, inspirada em um videogame, retorna com ainda mais caos e perseguições.

