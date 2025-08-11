Detento usou arma artesanal para começar briga durante banho de sol em presídio no Acre

Um ataque com arma artesanal interrompeu o banho de sol no presídio de Senador Guiomard, no interior do Acre, na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Penal, um dos internos utilizou um “estoque” — objeto pontiagudo produzido de forma caseira — para ferir outros três detentos.

As vítimas foram identificadas como Mateus Oliveira do Nascimento, Lárcio Lopes da Silva e Marcos Lima da Silva. Durante a confusão, a equipe de segurança da unidade interveio rapidamente, evitando que o conflito se espalhasse para outras áreas do pátio.

Um dos feridos apresentava lesões leves e recebeu atendimento médico dentro do próprio presídio antes de ser reconduzido à cela. Já os outros dois precisaram ser levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, uma vez que a máquina de raio-X da unidade prisional está inoperante, impossibilitando a realização de exames de imagem no local.

No hospital, os presos passaram por avaliação no setor de trauma. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou a ocorrência e informou que instaurou procedimento administrativo para apurar em detalhes as circunstâncias do ataque. A instituição ressaltou que a ação imediata dos policiais penais foi fundamental para impedir a ampliação do episódio.