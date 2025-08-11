12 de agosto de 2025
Detento usou arma artesanal para começar briga durante banho de sol em presídio no Acre

Estoque de fabricação caseira foi usado durante banho de sol no presídio de Senador Guiomard; dois presos foram levados ao hospital

Um ataque com arma artesanal interrompeu o banho de sol no presídio de Senador Guiomard, no interior do Acre, na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Penal, um dos internos utilizou um “estoque” — objeto pontiagudo produzido de forma caseira — para ferir outros três detentos.

As vítimas foram identificadas como Mateus Oliveira do Nascimento, Lárcio Lopes da Silva e Marcos Lima da Silva. Durante a confusão, a equipe de segurança da unidade interveio rapidamente, evitando que o conflito se espalhasse para outras áreas do pátio.

Preso ferido após ataque com arma artesanal é socorrido no presídio de Senador Guiomard/Foto: ContilNet

Um dos feridos apresentava lesões leves e recebeu atendimento médico dentro do próprio presídio antes de ser reconduzido à cela. Já os outros dois precisaram ser levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, uma vez que a máquina de raio-X da unidade prisional está inoperante, impossibilitando a realização de exames de imagem no local.

No hospital, os presos passaram por avaliação no setor de trauma. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou a ocorrência e informou que instaurou procedimento administrativo para apurar em detalhes as circunstâncias do ataque. A instituição ressaltou que a ação imediata dos policiais penais foi fundamental para impedir a ampliação do episódio.

