Detentos que fugiram de presídio no Acre fizeram buraco em parede de cela; veja as fotos

Dois detentos conseguiram escapar no último domingo (17) da Unidade Penitenciária Antônio Sérgio Silveira de Lima, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Alyson Aparecido Gonçalves Florêncio e Estevo Silva Freitas abriram um buraco na cela 424, ala 42, e até esta segunda-feira (18) ainda não haviam sido recapturados.

Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), esta é a primeira fuga registrada na unidade neste ano. A instituição destacou que a Polícia Penal, junto com outras forças de segurança, continua em buscas ativas pelos fugitivos.

O caso preocupa a população local e reforça a necessidade de monitoramento constante nas unidades prisionais. O Iapen divulgou nota oficial confirmando a fuga e pedindo atenção da sociedade para qualquer informação que possa levar à recaptura dos detentos.