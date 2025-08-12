O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizará, no dia (26), leilões públicos de veículos apreendidos nos municípios de Tarauacá e Sena Madureira. O certame será conduzido exclusivamente na modalidade on-line, pelo site www.wrleiloes.com.br, com início às 9h (horário local).

Serão ofertados automóveis e motocicletas classificados como “recuperáveis” ,que podem voltar a circular após regularização, e “sucatas”, destinados apenas ao desmonte e reaproveitamento de peças. No caso das sucatas, a participação é restrita a empresas credenciadas no ramo de desmontagem e comércio de peças usadas.

O lote com menor valor inicial é de R$147,69, referente a uma motocicleta Honda CG 125 Today, ano 1993, classificada como sucata. Já o lance mínimo mais alto é de R$2.737,50, para um Fiat Siena EL 1.0, ano 2009/2010, classificado como recuperável.

A visitação para inspeção visual dos veículos ocorrerá nos dias 20, 21 e 22, das 8h às 14h, nos depósitos indicados pelo Detran/AC. Em Sena Madureira, os lotes estão no depósito da 4ª Ciretran, na Rua Augusto Vasconcelos, nº 600, Bairro Cidade Nova.

Os interessados devem se cadastrar previamente no site da leiloeira para obter login e senha de participação. Além do valor do lance, o arrematante deve arcar com taxas de comissão (5% sobre o valor arrematado), ICMS (3,4%), licenciamento proporcional, transferência e eventuais regularizações.

A lista completa dos lotes, com informações de placa, modelo, ano, condição e lance mínimo, está disponível no edital publicado no site do Detran/AC e no portal da WR Leilões.

Confira o documento abaixo na íntegra:

leilão carro tarauaca e sena madureira