Detran entrega rotatória em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul; veja vídeo

Projeto foi fruto de estudos técnicos da equipe de engenharia do Detran.

Na noite desta quarta-feira (27), durante a abertura do Festival da Farinha, a presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Tainara Martins, esteve presente em Cruzeiro do Sul para acompanhar a inauguração da nova rotatória construída em frente ao Complexo Esportivo, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura.

De acordo com Tainara, a obra responde a uma demanda antiga dos moradores do bairro São Francisco e adjacências. “Não é apenas uma rotatória. Tivemos todo um planejamento, um trabalho de terraplanagem. Esse era um anseio da comunidade, e hoje conseguimos entregar uma obra que dá mais fluidez e mais segurança ao trânsito da região”, afirmou.

Detran entrega rotatória em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul/Foto: ContilNet

Ela destacou ainda que o projeto foi fruto de estudos técnicos da equipe de engenharia do Detran. “Muitos pediam a instalação de um semáforo, mas como aqui é rota do SAMU para o Hospital do Juruá, a melhor intervenção viária foi a construção da rotatória. Já percebemos avanços, pois sabemos que esse trecho concentrava muitos sinistros de trânsito”, explicou.

A presidente lembrou que o investimento faz parte de um conjunto de ações do órgão. “O governador Gladson Cameli autorizou a obra e o Detran tem atuado não apenas na engenharia, mas também na fiscalização, na sinalização e na educação de trânsito para reduzir acidentes e salvar vidas”, reforçou.

Veja o vídeo:

