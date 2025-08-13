detran-suspende-cnh-de-724-motoristas-no-df.-veja-a-lista

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) anunciou a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) de 724 motoristas nesta quarta-feira (13/8).

A lista com as CNHs suspensas foi publicada entre as páginas 19 e 25 do Diário Oficial (DODF) e pode ser consulta aqui.

Segundo a publicação, a maioria dos motoristas teve o direito de dirigir suspenso por ter sido flagrada sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa ao volante. Ou seja, infringiram a Lei Seca.