“Deus abençoe”, diz médico após ataque de abelhas a Legendários. Vídeo

Goiânia – Após atender o grupo de Legendários atacado por abelhas, em Caldas Novas, no sul goiano, o médico Ítalo Costa, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), publicou em vídeo em suas redes sociais comentando a situação. Bem-humorado, o profissional falou como lidar com situações como essa e como foi a medicação preparada para as vítimas.

“Os Legendários são a turminha que veste de laranja e sobe a montanha para encontrar com Deus. Só que essa turminha encontrou as abelhas, meu amigo, quase como a praga do Egito”, começou Ítalo.

O profissional continua o vídeo contando como a equipe se preparou para receber mais de 50 pessoas que precisaram interromper uma trilha por causa das abelhas. “O mestre de regulação falou o seguinte: ‘Gente, vai chegar gente demais aqui na UPA, picada de abelha, mais de 50 pessoas’. E, aí, nós já ficamos preparados”, detalhou.

Ataque de abelhas

O ataque do enxame de abelhas aconteceu na sexta-feira (15/8), no penúltimo dia do evento, que começou em 13 de agosto.

Em nota, o Legendários Caldas Novas informou que “situação foi imediatamente contida por meio da atuação coordenada da equipe de saúde presente e do time de gestão de crise, garantindo resposta ágil, eficaz e segura”.

Dos 50 homens que estavam no grupo, 10 precisaram de internação em razão de complicações pelas picadas das abelhas.

No perfil do evento, a “expedição” dos Legendários é descrita como “um chamado para homens que acreditam no que vem de Deus”.

Atendimento às vítimas

Segundo Ítalo, a primeira ambulância chegou com quatro pacientes. Dois deles apresentavam sintomas como anaflexia, e dois tinham rubor de pele, muita dor, coceira, mas que não estavam em choque. De acordo com o médico, o tratamento foi feito com adrenalina e oxigênio.

Sempre usando um tom descontraído, o médico seguiu explicando como a pessoa picada por abelha deve agir para tirar o ferrão. “Eu vou te falar o que você tem de fazer numa situação dessa. Primeiro, abelha te picou, você vai vir aqui no ferrão. Se você for pegar para puxar, você vai espremer a bolsinha de veneno que tem aqui, red total. Pode fazer isso, não”, instruiu.

“Você vai pegar um cartão, porque aqui não tinha cartão para explicar, imagina que é um cartão (brinca), e a picada está aqui. Você vai apertar para tirar. Um cartão, um garfo, uma faca, com as costas da faca, senão você se corta (alertou). Por quê? Aí, você não espreme mais veneno lá para dentro”, explicou Ítalo.

O médico deu exemplo de uma pessoa que levou mais de 70 picadas: “Para tirar isso aí, se você espreme mais veneno lá para dentro, o cara vai ficar mais inflamado ainda”, alertou o socorrista.

“E a turma do Legendário, espero que vocês tenham encontrado com Deus também, não só com as abelhas. Deus abençoe a vocês”, despediu-se.

Nas redes sociais, o médico diz que é goiano e paranaense. Em seu perfil no Instagram, o humor está presente nas postagens em que ele mistura as brincadeiras com explicações e conta a rotina de atendimento no Samu.