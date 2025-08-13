Dez dias após perder filhos em acidente, mulher permanece internada

A BR-364, em Rondônia, foi palco de uma tragédia há 10 dias que tirou a vida de quatro pessoas da mesma família. A única sobrevivente, a mãe das duas crianças que morreram, segue internada em Porto Velho com a bacia fraturada, aguardando uma cirurgia.

Vítimas e local do acidente

A família era de Candeias do Jamari e era parente do prefeito Lindomar Garçon. As vítimas fatais foram identificadas como:

Maria Vitória , de 8 anos

, de 8 anos Antônio , de 6 meses

, de 6 meses Maria dos Anjos , de 62 anos

, de 62 anos Ezi Pereira, de 69 anos

O acidente ocorreu no trecho conhecido como “curva da morte”, entre Jaru e Ouro Preto do Oeste. A região é famosa pelo alto número de acidentes, principalmente no quilômetro 420, uma descida com curva fechada.

Em suas redes sociais, a mãe dos filhos demonstrava seu amor pelas crianças com declarações emocionantes. Em uma de suas publicações, ela comemorou o nascimento do filho mais novo, Antônio, como um “presente de Deus”.

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.