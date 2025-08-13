13 de agosto de 2025
Universo POP
Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação

Dez dias após perder filhos em acidente, mulher permanece internada

A única sobrevivente do acidente que matou a família na BR-364 aguarda cirurgia em porto velho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A BR-364, em Rondônia, foi palco de uma tragédia há 10 dias que tirou a vida de quatro pessoas da mesma família. A única sobrevivente, a mãe das duas crianças que morreram, segue internada em Porto Velho com a bacia fraturada, aguardando uma cirurgia.

Vítimas e local do acidente

A família era de Candeias do Jamari e era parente do prefeito Lindomar Garçon. As vítimas fatais foram identificadas como:

  • Maria Vitória, de 8 anos
  • Antônio, de 6 meses
  • Maria dos Anjos, de 62 anos
  • Ezi Pereira, de 69 anos
Nota de Pesar - Acidente entre Jaru e Ouro Preto - Prefeitura de Candeias — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Nota de Pesar – Acidente entre Jaru e Ouro Preto – Prefeitura de Candeias — Foto: Redes Sociais/Reprodução

O acidente ocorreu no trecho conhecido como “curva da morte”, entre Jaru e Ouro Preto do Oeste. A região é famosa pelo alto número de acidentes, principalmente no quilômetro 420, uma descida com curva fechada.

Em suas redes sociais, a mãe dos filhos demonstrava seu amor pelas crianças com declarações emocionantes. Em uma de suas publicações, ela comemorou o nascimento do filho mais novo, Antônio, como um “presente de Deus”.

local do aciente onde quatro pessoas morrem em acidente entre carreta e pick-up na BR-364 — Foto: Reprodução/Redes sociais

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.