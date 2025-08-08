8 de agosto de 2025
Dezenas de apoiadores chegam em caravana e fazem fila para encontrar com Lula no Acre: “Sonho”

Um dos integrantes é o vereador de Assis Brasil, Jurandir Rodrigues, de 51 anos, que veio com uma caravana de mais de 20 pessoas

Dezenas de apoiadores de Assis Brasil e de outros municípios do Acre chegaram em caravana à sede da Coperacre, no Parque Industrial, nesta sexta-feira (8), para receber o presidente Lula.

Apoiadores estão na entrada da Cooperacre, onde acontece o evento/Foto: ContilNet

Um dos integrantes é o vereador de Assis Brasil, Jurandir Rodrigues, de 51 anos, que veio com uma caravana de mais de 20 pessoas.

Seu Juruandir chegou em caravana com outros apoiadores/Foto: ContilNet

“É um sonho estar aqui para receber o presidente Lula. Viemos de Assis Brasil para prestigiar a chegada dele. Não esperávamos que ele viesse. Essa talvez seja a última vez que o presidente vem ao Acre, por conta da idade dele”, disse.

Os apoiadores estão formando fila para acessar o local onde será o evento.

