DF: homem com 10 passagens só neste ano é preso na rodoviária do plano

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu na tarde deste domingo (24/8) um homem que, só em 2025, chegou a 10 passagens criminais. Com roubo, porte de arma branca e ameaça, o suspeito agora incluiu no “currículo” de delitos o tráfico de drogas.

Segundo a PMDF, policiais observaram uma movimentação suspeita de três indivíduos por um sistema de monitoramento nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto.

Leia também

Os envolvidos se deslocaram para a área interna na rodoviária, e uma equipe da PMDF os abordou.

Segundo a PM, seriam dois possíveis compradores e um vendedor. Os três foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), quando foram identificas as passagens criminais do suspeito.