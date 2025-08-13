DF Legal passa o trator em condomínio clandestino perto de nascente

A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) realizou, nesta terça-feira (12/8), uma operação para desocupar um parcelamento irregular em área de nascente, em fase inicial, na Ponte Alta, no Gama.
No local, de acordo com a pasta, havia meios-fios delimitando o arruamento, postes de iluminação com ligação elétrica clandestina e desmatamento de toda a área.
Segundo a DF Legal, a área alvo dos ocupantes ilegais tem uma nascente que, de acordo com o órgão, está sendo aterrada e muito lixo está sendo despejado no curso d’água.
O saldo final da operação, de acordo com a pasta, foi:
- Desconstituição de, aproximadamente, 2,5 mil metros lineares de arruamentos, incluindo a retirada de meios-fios;
- Retirada de cinco caminhões carregados com meios-fios;
- Desligamento de três pontos de energia elétrica;
- Derrubada de 19 postes de transmissão de energia elétrica;
- Demolição de, aproximadamente, 250 m² de base de concreto armado;
- Derrubada de uma caixa d’água metálica.
A DF Legal realizou, nesta terça-feira (12/8), uma operação para desocupar um parcelamento irregular no Gama
O local está em área de nascente, na Ponte Alta
No terreno, havia meios-fios delimitando o arruamento, postes de iluminação com ligação elétrica clandestina e desmatamento
A nascente estava sendo aterrada, com muito lixo despejado no curso d'água
Foi desconstituído, aproximadamente, 2,5 mil metros lineares de arruamentos, incluindo a retirada de meios-fios
Também foram desligados três pontos energia elétrica
