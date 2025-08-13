12 de agosto de 2025
DF Legal passa o trator em condomínio clandestino perto de nascente

Escrito por Metrópoles
A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) realizou, nesta terça-feira (12/8), uma operação para desocupar um parcelamento irregular em área de nascente, em fase inicial, na Ponte Alta, no Gama.

No local, de acordo com a pasta, havia meios-fios delimitando o arruamento, postes de iluminação com ligação elétrica clandestina e desmatamento de toda a área.

Segundo a DF Legal, a área alvo dos ocupantes ilegais tem uma nascente que, de acordo com o órgão, está sendo aterrada e muito lixo está sendo despejado no curso d’água.

O saldo final da operação, de acordo com a pasta, foi:

  • Desconstituição de, aproximadamente, 2,5 mil metros lineares de arruamentos, incluindo a retirada de meios-fios;
  • Retirada de cinco caminhões carregados com meios-fios;
  • Desligamento de três pontos de energia elétrica;
  • Derrubada de 19 postes de transmissão de energia elétrica;
  • Demolição de, aproximadamente, 250 m² de base de concreto armado;
  • Derrubada de uma caixa d’água metálica.

6 imagensO local está em área de nascente, na Ponte AltaNo terreno, havia meios-fios delimitando o arruamento, postes de iluminação com ligação elétrica clandestina e desmatamentoA nascente estava sendo aterrada, com muito lixo despejado no curso d'águaFoi desconstituído, aproximadamente, 2,5 mil metros lineares de arruamentos, incluindo a retirada de meios-fiosTambém foram desligados três pontos energia elétricaFechar modal.1 de 6

A DF Legal realizou, nesta terça-feira (12/8), uma operação para desocupar um parcelamento irregular no Gama

Divulgação/DF Legal2 de 6

O local está em área de nascente, na Ponte Alta

Divulgação/DF Legal3 de 6

No terreno, havia meios-fios delimitando o arruamento, postes de iluminação com ligação elétrica clandestina e desmatamento

Divulgação/DF Legal4 de 6

A nascente estava sendo aterrada, com muito lixo despejado no curso d’água

Divulgação/DF Legal5 de 6

Foi desconstituído, aproximadamente, 2,5 mil metros lineares de arruamentos, incluindo a retirada de meios-fios

Divulgação/DF Legal6 de 6

Também foram desligados três pontos energia elétrica

Divulgação/DF Legal

