DF Legal passa o trator em condomínio clandestino perto de nascente

A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) realizou, nesta terça-feira (12/8), uma operação para desocupar um parcelamento irregular em área de nascente, em fase inicial, na Ponte Alta, no Gama.

No local, de acordo com a pasta, havia meios-fios delimitando o arruamento, postes de iluminação com ligação elétrica clandestina e desmatamento de toda a área.

Segundo a DF Legal, a área alvo dos ocupantes ilegais tem uma nascente que, de acordo com o órgão, está sendo aterrada e muito lixo está sendo despejado no curso d’água.

O saldo final da operação, de acordo com a pasta, foi:

Desconstituição de, aproximadamente, 2,5 mil metros lineares de arruamentos, incluindo a retirada de meios-fios;

Retirada de cinco caminhões carregados com meios-fios;

Desligamento de três pontos de energia elétrica;

Derrubada de 19 postes de transmissão de energia elétrica;

Demolição de, aproximadamente, 250 m² de base de concreto armado;

Derrubada de uma caixa d’água metálica.

