DF tem mais de 700 vagas de emprego nesta quinta-feira (21/8)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem, nesta quinta-feira (21/8), oferecendo 756 vagas de emprego. Os salários vão até R$ 3.171,34.

O valor é oferecido em oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs): uma vaga para ajustador mecânico de manutenção; e duas para meio oficial de mecânico de refrigeração. As vagas exigem experiência e ensino médio completo.

Outras oportunidades também são reservadas para o público PCD: cinco para auxiliar de manutenção predial (R$ 1.639), uma para oficial de manutenção (R$ 2.424,40) uma para marceneiro (R$ 2.424,40), uma para vidraceiro (R$ 2.424,40) e uma para eletricista (R$ 2.424,40).

Para esse mesmo grupo, também estão abertas 10 chances para empacotador, em Ceilândia (R$ 1.518), além de vagas 12 para técnico de edificações, no Guará (R$ 2.862,38).

Para a ampla concorrência, o destaque são os três postos ofertados para designer de unhas, no Guará, com salário de R$ 3.036.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

