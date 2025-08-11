12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Dia da Advocacia: o valor que faltou

1 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O advogado desempenha papel fundamental no funcionamento do Sistema de Justiça, sendo uma peça indispensável para a garantia do Estado de Direito e na proteção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Sua atuação transcende a mera representação processual, configurando-se como um agente de promoção da justiça, da equidade e do fortalecimento das instituições democráticas.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 133, dispõe de forma clara e enfática que “o advogado é indispensável à administração da justiça”. Tal dispositivo reconhece, de maneira expressa, a relevância do profissional do Direito na efetivação do acesso à justiça, assegurando que toda pessoa, independentemente de sua condição social ou econômica, possa exercer seu direito de defesa e de participação no processo judicial. Essa previsão constitucional reforça a ideia de que o advogado não é apenas um representante, mas um garantidor do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Mas, sendo o papel do advogado tão relevante, a ponto de ser um protagonista indispensável, ainda assim não tem o reconhecimento do Poder Judiciário. O valor dos honorários – e aqui me refiro ao percentual fixado a título de sucumbência – tem se padronizado em um percentual mínimo, desconsiderando a contribuição estratégica dos profissionais da advocacia.

Muito embora os selos de qualidade estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que representam indicadores de qualidade e efetividade do Poder Judiciário, somente sejam alcançados em razão do protagonismo indispensável da advocacia, que atua ativamente na proposição de soluções, na qualificação dos debates jurídicos, na promoção da celeridade processual e na garantia da segurança jurídica, ainda assim, o valor dos honorários é subestimado, não passando de 10% (percentual mínimo estabelecido pelo Novo Código Civil), quando arbitrado na origem.


Mayra Villasante
Advogada

Mesmo os honorários podendo atingir um patamar de 20%, que pode ser sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, observa-se com preocupação a reiterada insistência do Poder Judiciário se limitar ao percentual mínimo.

Na Justiça do Trabalho, os honorários sucumbenciais passaram a ser devidos – nas condenações de 1º Grau – com a Reforma Trabalhista ocorrida em 2017. E lá o cenário é ainda mais desolador, pois a regulamentação dos honorários trouxe percentuais entre 5% e 15%, igualmente sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na falta destes, sobre o valor atualizado da causa.

Ainda que a ideia do arbitramento dos honorários vise a valorização do trabalho técnico-jurídico e a compensação pela dedicação empreendida, muitas vezes é desconsiderado a complexidade e a relevância da atuação do advogado na defesa dos direitos e na consecução da justiça. Tal desvalorização institucional mina a dignidade da profissão, compromete a sustentabilidade da advocacia e, em última análise, afeta a própria qualidade da prestação jurisdicional, ao sugerir que o serviço indispensável do profissional do Direito pode ser remunerado de forma insignificante, em dissonância com o valor social e jurídico que lhe é inerente.

Nada obstante, mesmo diante dessa persistente desvalorização material de um ofício tão vital para o Estado Democrático de Direito, mesmo com um sentimento de profunda indignação, que paradoxalmente, se reflete em uma inextinguível esperança, seguimos firmes. A advocacia, frequentemente elogiada em discursos e reconhecida em diplomas legais, é sistematicamente traduzida em arbitramentos de honorários sempre em patamares mínimos.

Almejamos que o verdadeiro reconhecimento não se limite à expressão formal, mas se materialize, de forma concreta e inquestionável, no aspecto financeiro. Que o Poder Judiciário possa compreender que a valorização da advocacia se reflete na dignidade da justiça, e que essa compreensão leve a arbitramentos justos, que ultrapassem os ínfimos percentuais mínimos e honrem, financeiramente, o papel essencial do advogado na construção e manutenção de uma sociedade mais justa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.