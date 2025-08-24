Dia da Infância: dados expõem vulnerabilidade de crianças e adolescentes no Acre

O Brasil celebra neste domingo (24) o Dia da Infância, data criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para refletir sobre os direitos e as condições de vida de crianças e adolescentes. No Acre, no entanto, os números revelam um cenário desafiador: segundo levantamentos nacionais, o estado concentra alguns dos piores indicadores do país em áreas essenciais como acesso à água, saneamento, educação e renda.

De acordo o último estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), baseado na PNAD Contínua, divulgado no início deste ano, 12,7% das crianças e adolescentes acreanos vivem sem acesso à água encanada, o índice mais alto do Brasil. Além disso, 31,5% das residências onde vivem menores não têm saneamento adequado, o que representa o maior percentual nacional. Essa realidade expõe meninos e meninas a riscos de saúde e evidencia a falta de infraestrutura básica.

Outro dado preocupante é o da pobreza multidimensional. Conforme o relatório “Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil”, também do Unicef, 83,9% das crianças e adolescentes do Acre estavam em situação de privações em 2022. Em 2023, os dados foram ainda alarmantes, com a seguinte configuração:

18,6% enfrentavam privação de educação;

14,1% não tinham acesso à informação;

2,4% estavam em situação de trabalho infantil;

18,1% viviam em moradias inadequadas;

22,2% não tinham acesso à água de qualidade;

68,9% não contavam com saneamento adequado;

e 38,3% viviam em lares com privação de renda.

A educação infantil também aparece como um dos pontos frágeis. O Censo Demográfico 2022 revelou que apenas 68,98% das crianças de 4 a 5 anos frequentam a escola, uma das menores taxas do país, ficando à frente apenas do Amapá. Já entre os 6 e 14 anos, a frequência sobe para 96,65%, e entre adolescentes de 15 a 17 anos, 81,44%.

Outro desafio enfrentado no Acre é o registro civil de nascimento. Embora tenha havido avanços, cerca de 1.312 crianças de até 5 anos no Acre ainda não possuem registro oficial, segundo o Censo 2022 do IBGE. Isso representa aproximadamente 1,5% do total, um dado que, embora baixo, revela uma barreira significativa ao acesso a direitos básicos.