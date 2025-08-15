Diaba loira é morta a tiros em confronto entre facções criminosas

15/08/2025
Faccionada do TCP de 28 anos foi baleada durante disputa territorial com o comando vermelho no rio de janeiro

A faccionada do Terceiro Comando Puro (TCP), Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como Diaba Loira, foi morta a tiros durante um confronto com rivais do Comando Vermelho (CV). O tiroteio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (15) nas comunidades do Fubá e do Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro.

Reprodução / Redes sociais

O corpo da traficante, que já havia integrado o CV antes de mudar de facção, foi encontrado em Cascadura. A morte de Eweline acontece após ela ser jurada de morte por antigos companheiros do CV e de ter compartilhado vídeos nas redes sociais provocando o grupo rival.

Assista:

A região enfrenta uma intensa disputa territorial, e o episódio marca o quinto registro de violência em menos de uma semana. Eweline Passos era procurada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) por suspeita de envolvimento com tráfico e organização criminosa.

Veja vídeo:

Fonte: Portais de notícias e Polícia Civil

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

