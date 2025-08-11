12 de agosto de 2025
Diagnóstico de superdotação: Whindersson Nunes e a identificação tardia em adultos

Após o humorista revelar seu diagnóstico, o psicólogo Damião Silva explica como as altas habilidades podem ser identificadas e como funcionam em adultos

O humorista Whindersson Nunes revelou em uma entrevista que foi diagnosticado como superdotado este ano, durante um período de internação em uma clínica psiquiátrica. Segundo Whindersson, a descoberta o ajudou a compreender sua personalidade e seus sentimentos aflorados.

O caso do humorista não é único. Segundo o psicólogo e neuropsicólogo Damião Silva, a identificação tardia de superdotação tem se tornado cada vez mais comum, principalmente por conta da evolução da tecnologia e de novas pesquisas sobre o tema.

Sete sinais de superdotação em adultos

Embora a superdotação seja geralmente identificada na infância, o especialista explica que ela pode passar despercebida por anos. O psicólogo elencou sete sinais que podem indicar altas habilidades em adultos:

  1. Pensamento rápido e inovador: Habilidade de fazer conexões mentais de forma ágil e enxergar soluções criativas para problemas.
  2. Busca incessante por conhecimento: Necessidade de aprendizado contínuo, mergulhando em diferentes áreas para conectar informações de forma aprofundada.
  3. Sensibilidade emocional intensa: A alta sensibilidade pode levar a uma empatia profunda, mas também à sobrecarga emocional e a desafios em interações sociais.
  4. Dificuldade em se encaixar socialmente: Sentimento de deslocamento devido a interesses e formas de pensar que fogem dos padrões comuns.
  5. Autocobrança e perfeccionismo extremos: Desejo de excelência que pode gerar ansiedade e autossabotagem.
  6. Facilidade para aprender de forma autodidata: Capacidade de aprender sozinho e rapidamente, superando, muitas vezes, especialistas em determinadas áreas sem treinamento formal.
  7. Hipersensibilidade a estímulos: Reação amplificada a sons, luzes, cheiros e emoções.

O que fazer após o diagnóstico

O processo de identificação em adultos envolve uma avaliação detalhada, com testes psicológicos e de inteligência. A descoberta pode trazer alívio por finalmente encontrar explicações para características antes incompreendidas.

O psicólogo Damião Silva explica que, após o diagnóstico, o suporte psicológico é fundamental para que a pessoa possa lidar com os desafios emocionais e sociais, e para que possa explorar seu potencial sem sofrer com as dificuldades associadas à superdotação.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

