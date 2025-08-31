Dica de beleza de Carolina Dieckmmann viraliza, mas médica faz alerta

A atriz Carolina Dieckmmann publicou um vídeo em sua conta no Instagram no qual revela um truque acessível para ficar com a pele perfeita: o uso de gelo. Apesar de soar como novidade para algumas pessoas, a técnica já vem sendo usado há alguns anos e tem nome: skin-icing.

De acordo com a médica especialista em estética Fernanda Nichelle, esse “truque” de acalmar a cútis com gelo tem vários benefícios, mas precisa ser feito com bastante cuidado.

“É importante destacar que nunca se deve manter o cubo de gelo em contato direto com a pele por muito tempo, pois isso pode causar queimaduras. O mais seguro é envolver o gelo em um tecido de algodão e realizar movimentos circulares delicados.”

De acordo com a profissional, tomadas as devidas precauções, dá para testar em casa de várias maneiras. “Pode ser feita de diferentes formas: aplicando o gelo sobre o rosto ou mergulhando rapidamente a face em um recipiente com água gelada por alguns segundos, repetindo o processo algumas vezes”, ensina.

Qual a “mágica” do gelo para deixar a pele linda?

Fernanda conta, ao Metrópoles, que o gelo funciona porque promove uma vasoconstrição, estreitamento dos vasos sanguíneos, que ajuda a reduzir o inchaço e o fechamento dos poros.

“A recomendação é mergulhar o rosto rapidamente na água com gelo, manter por dois a três segundos, retirar e repetir de cinco a seis vezes. Esse ritual, que pode ser feito pela manhã ou antes da maquiagem, melhora a textura da pele, proporciona mais luminosidade, ajuda na fixação da maquiagem e ainda diminui o inchaço da região dos olhos”, diz.

