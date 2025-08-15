Dilsinho atende fãs após show que abriu o Festival do Açaí 2025

O cantor Dilsinho, atração nacional que abriu a programação do Festival do Açaí 2025, em Feijó, na noite desta quinta-feira (14), fez a alegria do público não apenas no palco. Depois do show, ele atendeu fãs, posou para fotos e deu autógrafos, em um momento de descontração e proximidade com quem acompanhou a apresentação.

Assim como na chegada ao município, Dilsinho e sua equipe optaram por viajar de ônibus. Logo após o encontro com os fãs, o artista deixou Feijó seguindo viagem para Rio Branco.

O show marcou a abertura oficial do evento, que é uma das principais festas do calendário cultural acreano e reúne atrações musicais, competições, feira de produtos e, claro, a celebração do açaí, símbolo do município.

VEJA O SHOW COMPLETO DO CANTOR EM FEIJÓ: