Dilsinho recusou avião pequeno e escolheu ônibus para chegar em Feijó, diz prefeito

O cantor Dilsinho, atração principal da primeira noite do 26º Festival do Açaí de Feijó, chegou à cidade nesta quinta-feira (14) após uma longa viagem de ônibus. A opção pelo transporte terrestre aconteceu porque o artista não viaja em aeronaves de pequeno porte, modelo utilizado para pousos no aeródromo local.

Durante a transmissão ao vivo do evento realizada pelo ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, o prefeito de Feijó, delegado Railson Ferreira, explicou a situação. “É um dos poucos aeródromos do Acre que tem voos noturnos, mas ele é apropriado para aviões pequenos, e o Dilsinho não viaja nesse tipo de avião”, afirmou.

O trajeto do cantor começou de avião até Rio Branco. De lá, ele embarcou em um ônibus fretado pela prefeitura, que havia partido de Cuiabá especialmente para buscá-lo. “Ele pegou uma longa estrada, mas chegou sorridente e tirou fotos com os fãs. Isso é muito legal”, comentou o prefeito.

O show de Dilsinho marca o início de quatro dias de festa, que seguem até domingo (17) com atrações musicais, apresentações culturais e a celebração da tradição do açaí na região.