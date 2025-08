Dinheiro e trabalho em agosto: confira as previsões do baralho cigano

Mais uma mês que se inicia e com ele novas possibilidades. A seguir, confira o que as cartas do baralho cigano revelam sobre o seu signo quando os assuntos são dinheiro e trabalho.

Leia também

13 imagens Fechar modal. 1 de 13

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

Alto Astral / Reprodução 2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Arte/Metrópoles 3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

Arte/Metrópoles 4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Arte/Metrópoles 5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Arte/Metrópoles 6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

Arte/Metrópoles 7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

Arte/Metrópoles 8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

Arte/Reprodução 9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Arte/Metrópoles 10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Arte/Metrópoles 11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Arte/Metrópoles 12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Arte/Metrópoles 13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução

Dinheiro e trabalho em agosto: previsões do baralho cigano para todos os signos

Áries

DINHEIRO→ ALIANÇA (25) & RATOS (23)

Tem renda fixa: até dia 22, parcerias que podem render frutos serão firmadas nesse período. Entre 22 e 31, perdas, prejuízos que trazem desânimo.

Autônomos: até dia 22, favorável para acordos e sociedades, parcerias e colaborações. Entre 22 e 31, desânimo e perda de algum investimento.

Não tem renda fixa: até dia 22, um acordo poderá te ajudar a sair de uma situação embaraçosa. Entre 22 e 31, fique atento a golpes, fraudes e tentativas de furto.

Palavras-chave: acordos seguidos de desgastes e/ou perdas.

TRABALHO→ CHAVE (33) & RIO (30)

Buscando: uma porta que finalmente se abre até dia 22. Entre 22 e 31, não pressione: saiba esperar.

Trampando: até dia 22, resolução de conflitos, portas que se abrem, um novo local de trabalho como uma nova mesa, um novo espaço pra trabalhar ou uma nova sala. Entre 22 e 31, deixe as coisas fluírem sem pressionar muito: tudo tem seu tempo.

Palavras-chave: porta aberta e fluidez.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.