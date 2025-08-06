Direto de Brasília: Isidório rouba a cena e começa a cantar louvor durante protesto de bolsonaristas na Câmara

O deputado federal Pastor Sargento Isidório roubou a cena na noite na Câmara Federal, na noite desta quarta-feira (6). O baiano começou a cantar um louvor evangélico no meio do Salão Verde enquanto a Casa está paralisada diante dos protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro.

Os parlamentares de extrema-direita estão impedindo o presidente da Casa, Hugo Motta, de ocupar a Mesa Diretora em um movimento de chantagem pela aprovação da anistia pelos condenados nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Até o momento, bolsonaristas se recusam a firmar um acordo para deixar o local.