Diretora da agência pública de saúde dos Estados Unidos deixa cargo

Susan Monarez, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês) dos Estados Unidos, deixou o cargo, menos de um mês após tomar posse, anunciou na quarta-feira (27/8) o Departamento de Saúde.

“Susan Monarez não é mais diretora dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças. Agradecemos por sua dedicação ao povo americano”, diz o comunicado do órgão que supervisiona a agência.

Confirmada para o cargo pelo Senado, a cientista foi empossada em 31 de julho pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

De acordo com o jornal The Washington Post, ela não se comprometeu a apoiar as mudanças na política de vacinação propostas pela pasta. Segundo funcionários, a diretora foi pressionada pelo secretário a renunciar. Kennedy é conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas

