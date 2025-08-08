8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Discretos ou antissociais: 3 signos que sempre estão escondendo algo

Escrito por Metrópoles
discretos-ou-antissociais:-3-signos-que-sempre-estao-escondendo-algo

Alguns signos do zodíaco são naturalmente discretos e reservados, o que pode despertar curiosidade nas pessoas ao redor.

Leia também

Com uma postura mais fechada, eles raramente demonstram tudo o que estão pensando ou sentindo. Isso faz com que muitos se perguntem se eles estão escondendo algo ou apenas sendo fiéis à sua essência silenciosa.

Essa característica pode passar a impressão de mistério ou segredo, mesmo quando não há nada por trás. Saber lidar com esses signos exige paciência e respeito pelo seu tempo e espaço, pois eles só se abrem quando realmente confiam. E, mesmo assim, sempre com certa cautela.

Os signos que são os mais quietos e sempre escondem algo

Virgem

Virgem é um signo naturalmente reservado e observador. Prefere ouvir antes de falar e analisa tudo ao seu redor com cuidado. Assim, costuma ser discreto em seus sentimentos e atitudes, evitando se expor desnecessariamente. Valoriza a privacidade e só se abre com quem realmente confia.

 

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.