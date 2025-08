Distribuição de mudas atrai grande público no estande da SEMA durante ExpoAcre 2025

Desde as primeiras horas deste domingo (3), visitantes da ExpoAcre 2025 já formam fila em frente ao estande da SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), localizado no espaço do Viveiro da Floresta, em busca das tão aguardadas mudas de espécies frutíferas e nativas.

A distribuição gratuita está sendo um dos pontos mais procurados da feira, e não é para menos: ao todo, estão sendo ofertadas mudas de 14 espécies diferentes, entre elas acerola, abacaxi, biribá, café, caju, entre outras que despertam o interesse tanto de pequenos produtores quanto de quem deseja cultivar em casa.

O sucesso da iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a sustentabilidade e o incentivo à produção familiar e à recuperação de áreas degradadas.

A ação também promove o acesso à biodiversidade local e fortalece o vínculo entre o meio urbano e o meio rural, destacando o potencial produtivo e ambiental do Acre.

A equipe da SEMA alerta que, devido à grande procura, as distribuições seguem até o fim do estoque. Portanto, quem quiser garantir sua muda precisa chegar cedo. Além da entrega, o estande também oferece orientações sobre plantio, manejo e cuidados com as espécies, o que valoriza ainda mais a ação educativa da iniciativa.

Veja o vídeo: