Distrito Junino consagra maior circuito de quadrilhas do Centro-Oeste

O Distrito Junino 2025 consolidou-se como o maior circuito de quadrilhas juninas do Centro-Oeste e um dos mais relevantes do Brasil, movimentando a cultura popular e a economia criativa do Distrito Federal. Com investimento recorde de R$ 10 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) – o maior já destinado ao movimento junino na história do DF -, o evento percorreu nove regiões administrativas e uma cidade do Entorno durante 41 dias de programação, reunindo famílias inteiras em 14 etapas festivas.

Ao todo, 63 quadrilhas juninas do DF e Entorno se apresentaram, registrando 261 exibições ao longo do circuito. Cada grupo se apresentou, no mínimo, quatro vezes, garantindo protagonismo e visibilidade inédita ao movimento junino. O evento ainda contou com 52 artistas locais, reforçando a valorização da produção cultural da capital.

Além do impacto artístico, o Distrito Junino 2025 gerou resultados econômicos expressivos: 4 mil empregos diretos e 2 mil indiretos, envolvendo quadrilheiros, produtores culturais, artesãos, comerciantes, costureiras, cenógrafos e prestadores de serviços. Outro marco será o lançamento de edital de premiação, com aporte de R$ 2,25 milhões às quadrilhas juninas contempladas, consolidando a relevância do projeto.

“O Distrito Junino 2025 é um divisor de águas para a cultura popular do DF. Estamos falando de mais de 110 mil pessoas no circuito, de milhares de trabalhadores envolvidos e de um investimento histórico que movimentou a economia criativa”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes. “Este é o maior projeto junino do Centro-Oeste, feito com planejamento e parceria, e que comprova o compromisso do GDF com a valorização da nossa cultura.”

Encerramento na Esplanada dos Ministérios

O Distrito Junino 2025 encerra a temporada nos dias 29 e 30 de agosto, na Esplanada dos Ministérios, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

As apresentações das quadrilhas vencedoras serão acompanhadas por shows nacionais. Na sexta-feira (29/8), sobem ao palco Natanzinho Lima e Flávio José. Já no sábado (30/8), o público poderá dançar ao som de Wesley Safadão, Chambinho do Acordeon e George Henrique & Rodrigo.

Leia também

Para o secretário Claudio Abrantes, o encerramento do circuito será mais do que uma grande festa para todos os brasilienses.

“É um momento importante para celebrarmos toda a potência e força do movimento junino e da cultura nordestina, que é tão nossa também. Estamos preparando tudo com muito carinho para fazermos história, e honrarmos a rica trajetória das quadrilhas juninas do DF e Entorno, que já são referência e um grande orgulho para todos nós”, enfatizou.

Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, em parceria com o Instituto Ser Nordestino, por meio de chamamento público, o Distrito Junino 2025 contou com a parceria de mídia do Portal Metrópoles, além da TV Globo como emissora oficial.