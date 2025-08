Diversão, filas e homenagens marcam a 7ª noite da ExpoAcre 2025; FOTOS

A sexta-feira (1) foi de parque lotado na ExpoAcre 2025. Longas filas na entrada, trânsito intenso e muita expectativa marcaram o início da 7ª noite da feira, que teve como destaque a programação voltada para o público infantil, com apresentações da Patrulha Canina, Divertidamente e Meu Malvado Favorito.

Além dos espetáculos, o público conferiu ações educativas, como palestras sobre direito rural e avaliação interativa de saúde. O setor de empreendedorismo também brilhou com a loja colaborativa e o estande da SETE, enquanto a noite foi encerrada com anúncio de ponto facultativo feito pelo governador Gladson Cameli. Entre as surpresas, um gorila gigante circulando pela feira virou assunto entre os visitantes.

Confira os melhores registros da noite pelas lentes de Juan Diaz/ContilNet: