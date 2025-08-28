Do invisível ao essencial: Michelle Melo defende fortalecimento das comunidades terapêuticas em seminário no Acre

Na manhã desta quinta-feira (28), a deputada estadual Dra. Michelle Melo promoveu, no Memorial dos Autonomistas, o 1º Seminário das Comunidades Terapêuticas do Acre, que teve como tema “Reconhecimento e Sustentabilidade: O Papel das Comunidades Terapêuticas na Política Estadual sobre Drogas”.

O evento reuniu gestores públicos, parlamentares, representantes do Judiciário e lideranças das comunidades Shalon, Ebenézer, Caminho de Luz, APADEC e Reconstruindo Vidas.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Dra. Michelle abriu o seminário com uma fala marcada pela defesa da empatia e do olhar humanizado sobre a dependência química.

“Todos nós choramos, sentimos dor e precisamos de oportunidades. Quando olhamos para quem está em situação de rua ou dependência, precisamos enxergar o ser humano que existe ali. O resgate dessas pessoas passa, sem dúvida, pelas casas terapêuticas”, destacou.

Durante o encontro, a deputada anunciou a elaboração de um projeto de lei para declarar as comunidades terapêuticas do Acre de utilidade pública, garantindo acesso a incentivos e maior reconhecimento. Ela também reforçou a necessidade de construção conjunta de uma Política Estadual sobre Drogas, que coloque as entidades no centro das decisões.

“O Estado sozinho não consegue chegar onde essas casas chegam. Nosso dever é fortalecê-las e garantir dignidade a quem mais precisa”, concluiu.

O seminário, idealizado e conduzido pela deputada, marcou um passo importante para dar visibilidade às comunidades terapêuticas e consolidar seu papel no enfrentamento da dependência química no Acre.