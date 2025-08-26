26/08/2025
Do meme à liderança nacional: Acre surpreende e aparece com a internet mais rápida de todo o Brasil

Com velocidade média de 231 megabytes, estado supera Amazonas, Amapá e Bahia; Paraíba tem o pior índice do país, com 84 megabytes.

Muitas vezes alvo de brincadeiras quando o assunto é distância, o Acre aparece em destaque em um levantamento curioso compartilhado pela página Rota Geográfica. O vídeo aponta que o estado, apesar de ser a maior aposta dos internautas para a “internet mais lenta do Brasil”, possui a melhor média de velocidade de internet do Brasil, alcançando 231 megabytes.

Outros estados da região Norte também figuram entre as apostas para pior internet, mas não confirma: o Amazonas, com 187 megabytes, e o Amapá, com 166 megabytes. Já a Bahia aparece com média de 160 megabytes.

Mapa destaca ranking de velocidade da internet nos estados brasileiros/Foto: Reprodução

Na outra ponta do ranking, a Paraíba foi apontada como o estado com a pior conexão do país, com apenas 84 megabytes. O dado chama atenção por contrastar com a percepção comum sobre a infraestrutura de internet no Acre.

Veja o vídeo:

