do-passado-ao-presente:-relembre-cenas-que-fazem-pontes-entre-grandes-novelas

Homenagem à Camila, de Carolina Dieckmmann, emocionou o público na última terça-feira (29/7)

A nova versão de “Vale Tudo” acaba de se juntar à lista de novelas que prestam homenagem a sucessos do passado. Em uma cena marcante, o personagem Afonso, interpretado por Humberto Carrão, raspa a cabeça após ser diagnosticado com leucemia — uma referência direta a “Laços de Família” (2000), quando Camila, vivida por Carolina Dieckmann, fez o mesmo ao iniciar o tratamento contra o câncer. O gesto, carregado de emoção, tornou-se um dos momentos mais icônicos da teledramaturgia brasileira e símbolo de empatia e superação.

Agora, ao revisitar esse momento com um personagem masculino, a novela não só emociona o público como também reacende uma tendência cada vez mais presente nas tramas da TV: os crossovers e referências entre novelas da mesma emissora ou de autores distintos. A prática cria uma ponte entre gerações de telespectadores e fortalece o sentimento de continuidade dentro da teledramaturgia.

Veja as fotos Carolina Dieckmann em “Laços de Família”Foto: Globo Afonso, vivido por Humberto Carrão no remake de “Vale Tudo”Reprodução: Globoplay Fedora em “Totalmente Demais”Foto: Inácio Moraes/Gshow Fedora em “Haja Coração”Reprodução: Globo Helô em “Salve Jorge”Divulgação: Globo Helô em “Travessia”Foto: João Miguel Júnior/Globo

Leia Também

Relembre outros momentos em que novelas se cruzaram:

“Amor à Vida”, em 2013

A novela trouxe uma homenagem bem-humorada a “O Clone”, de 2001, com referências aos bordões e características marcantes dos personagens criados por Glória Perez, especialmente no núcleo da personagem Valdirene, de Tatá Werneck.

A homenagem veio por meio de uma participação especial do personagem Muhammad, interpretado por Antonio Calloni. O ator reprisou seu papel de “O Clone” na cena em que aparece no hospital San Magno, onde interage com a personagem Márcia, mãe de Valdirene, vivida por Elizabeth Savalla. Ele reclama dos custos da cirurgia de sua esposa, utilizando expressões típicas de seu personagem como “haram!”.

“Ti Ti Ti”, em 2010

“Ti Ti Ti” foi um remake que já tinha como proposta celebrar o universo fashion das novelas. A obra incorporou personagens clássicos de “Elas por Elas”, de 1982, como o detetive Mário Fofoca, vivido por Luiz Gustavo. A aparição surpreendeu o público e serviu como elo afetivo entre diferentes fases da dramaturgia da Globo.

A produção também fez inúmeras referências a tramas antigas de Cassiano Gabus Mendes, como “Plumas e Paetês”, e “Brega & Chique”. Vários personagens e histórias foram reaproveitados ou reinterpretados por Maria Adelaide Amaral, dentre eles, os personagens principais: Ariclenes Martins, vivido por Murilo Benício; e André Spina, interpretado por Alexandre Borges.

“Travessia”, de 2022

De Glória Perez, a novela também utilizou o recurso ao reapresentar personagens de “Salve Jorge”, de 2012, como Helô, interpretada por Giovanna Antonelli; Stênio, de Alexandre Nero e a diarista Creuza, vivida por Luci Pereira, dando continuidade à trajetória desses personagens em uma nova trama.

Em “Salve Jorge”, Heloisa é uma mulher batalhadora do Rio de Janeiro que vai para Istambul atrás de uma vida melhor, mas acaba envolvida em uma rede de tráfico internacional de mulheres. Helô é forte, corajosa, cheia de determinação para resgatar outras vítimas do tráfico e buscar justiça, enfrentando situações perigosas com muita garra. Já em “Travessia”, ela é uma jovem advogada, inteligente e determinada, mas inserida em uma trama mais moderna, complexa e urbana, com temas como tecnologia, crimes cibernéticos e conflitos familiares.

“Totalmente Demais”, de 2015

As novelas “Totalmente Demais” e “Haja Coração”, de 2016, promoveram um crossover inusitado. No capítulo final da primeira, Fedora Abdala, vivida por Tatá Werneck, apareceu em um desfile de moda, o que serviu como gancho para apresentar sua personagem na novela seguinte. Na trama, Fedora é uma figura marcante: uma socialite excêntrica, divertida e um pouco atrapalhada.

A inserção da personagem no final de “Totalmente Demais” serviu para conectar os universos das duas novelas, criando uma sensação de continuidade e integrando o público nas duas tramas.

“Verão 90”, de 2019

A novela surpreendeu ao incluir uma cena com Nicole, vivida por Bárbara Borges, personagem de “Porto dos Milagres”, de 2001, como uma apresentadora de TV. A aparição foi uma forma de brincar com o universo pop da trama ambientada nos anos 1990, misturando referências e personagens de épocas distintas.

A cena foi inesperada e cheia de nostalgia, surpreendendo os telespectadores ao trazer uma personagem de uma trama ambientada em outra época para o universo da novela atual. A situação criou um diálogo divertido entre diferentes gerações de produções da Globo.

A escolha não só resgatou a nostalgia dos espectadores mais velhos, como também mostrou a criatividade da equipe de roteiristas, combinando personagens de diferentes cenários e cronologias.

Segundo especialistas em teledramaturgia, tal tipo de homenagem não é apenas um recurso estético, mas uma forma inteligente de reforçar a identidade da emissora e renovar o interesse por obras anteriores.

No caso específico de “Vale Tudo”, o resgate da cena de “Laços de Família” não só homenageia uma das sequências mais comoventes da TV brasileira, como também propõe uma releitura contemporânea do sofrimento e da força diante de uma doença grave.