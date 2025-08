Do pó de serra à semente de jarina: artista acreano é destaque na Expoacre com obras feitas de materiais recicláveis

A Expoacre 2025 tem de destacado no quesito inovação, e entre as atrações mais autênticas está o trabalho do artista plástico e artesão Enoque Tavares, que vem encantando o público com obras que retratam a essência da Amazônia.

Quadros, esculturas e decorações feitas a partir de sementes, pó de serra e até fibras de vidro compõem o acervo do expositor, que transforma resíduos em arte e identidade cultural. Natural da região amazônica, Enoque conta que sempre viu nas matérias-primas da floresta uma forma de expressão.

“Sendo dessa região, nós temos muito material que pode ser usado para fazer arte. Um deles é a semente de jarina, que uso para fazer esculturas, pingentes, peças decorativas”, explicou durante entrevista ao ContilNet.

Um de seus destaques é uma onça esculpida diretamente na semente, além de quadros com técnica mista sob tela, usando pó de serra, que garante durabilidade e elasticidade à pintura.

Na feira, Enoque tem comercializado suas obras por preços variados, com peças de até R$ 400, dependendo do tamanho e do material utilizado. Ele trabalha, ainda, com esculturas de gesso, cimento armado, madeira e diversos itens reciclados. Entre suas criações, estão também esculturas em grandes proporções: “Faço desde esculturas de 20 metros até miniaturas de 1 centímetro”.

Além das vendas no evento, o artista comemora o alcance que a participação na Expoacre tem proporcionado.

“Já recebi várias encomendas aqui, graças a Deus. Pessoas me pedem para fazer esculturas para frente de chácara, por exemplo. Isso garante trabalho para o ano todo”, celebra Enoque, que faz parte da Casa Mapinguari, espaço conhecido por suas grandes figuras folclóricas como o Mapinguari.

Para Enoque Tavares, o mais importante vai além do retorno financeiro. “Só de a gente estar aqui falando das nossas artes, contribuindo com a Amazônia e com o Acre, já é uma grande satisfação”, conclui o artista.

Veja o vídeo: