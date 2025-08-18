17/08/2025
Dois detentos fogem da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard neste domingo

Presos abriram buraco em cela e fugiram; buscas estão em andamento

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), confirmou a fuga de dois presos na noite deste domingo (17) da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, no interior do estado.

Dois detentos fogem da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard. Foto: Reprodução/G1

Os fugitivos foram identificados como Estevo Silva Freitas e Alyson Aparecido Gonçalves Florêncio. De acordo com informações oficiais, eles conseguiram escapar após abrirem um buraco na cela 424, localizada na ala 42 do presídio.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, informou que equipes da Polícia Penal, em conjunto com as demais forças de segurança, já realizam buscas para localizar e recapturar os detentos.

Últimas Notícias

