Dois dos três senadores do Acre assinam impeachment de Moraes; oposição intensifica pressão sobre o STF

Dois dos três senadores do Acre aparecem entre os 40 parlamentares que assinaram o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A lista foi divulgada nesta quarta-feira (6) pelo líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ).

Alan Rick e Márcio Bittar assinaram o pedido de impeachment; Petecão ficou de fora da lista divulgada por Carlos Portinho/Foto: Reprodução

Alan Rick (União Brasil) e Márcio Bittar (União Brasil) confirmaram apoio à abertura do processo, que precisa de 41 assinaturas para ser admitido e analisado pelo plenário. Segundo a imagem compartilhada por Portinho, apenas um voto separa a proposta do avanço inicial no Senado.

O único senador acreano que não aparece na imagem divulgada por Carlos Portinho é Sérgio Petecão (PSD). A arte, que traz fotos e nomes dos parlamentares favoráveis ao impeachment, foi usada como estratégia de pressão política por senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pelas regras do Senado Federal, o pedido só avança se obtiver maioria absoluta — ou seja, 41 votos. Para que Moraes seja afastado do cargo, o julgamento exigiria o apoio de 54 senadores. Apesar da articulação em curso, o andamento da denúncia depende exclusivamente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que até agora não sinalizou disposição para acatar o pedido.

