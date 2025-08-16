Dois jornalistas do Metrópoles são eleitos entre os 100+ Admirados

Dois jornalistas do Metrópoles foram eleitos na votação do portal Jornalistas & Cia que escolheu os 100 profissionais da imprensa mais admirados do Brasil.

Cerca de 30 mil pessoas votaram no concurso, que apontou o colunista Ricardo Noblat e o repórter Luiz Vassallo, do Metrópoles, como exemplos para a profissão, ao lado de colegas de outros grandes veículos de comunicação.

A votação dos 100+ Admirados Jornalistas Brasileiros é promovida pelo Jornalistas & Cia, portal especializado na cobertura de imprensa. A última eleição do tipo ocorreu há 10 anos, e 39 dos que estão na lista atual constavam na anterior, o que representa uma renovação de 61% em 10 anos.

“A renovação era esperada. Afinal, muitos jornalistas que em 2015 estavam começando a despontar em sua carreira hoje são profissionais consagrados”, afirma Eduardo Ribeiro, editor do Jornalitas&Cia.

Luiz Vassallo e Ricardo Noblat foram eleitos entre os 100 jornalistas mais admirados do país

Entre os veteranos que se mantiveram no topo desde a eleição anterior, está o jornalista Ricardo Noblat, considerado como um dos mais importantes colunistas políticos do Brasil.

Noblat publica diariamente no Metrópoles desde 2021 e, neste ano, estreou o programa Noblat Blá Blá, que vai ao ar no YouTube do Metrópoles entre 17h e 18h, com análises e comentários sobre as notícias mais relevantes.

Jornalismo investigativo

O jornalista Luiz Vassallo, por sua, tem 10 anos de carreira e vem se dedicando a reportagens investigativas. Ao lado do diretor da sucursal do Metrópoles em São Paulo, Fabio Leite, Vassallo é o autor da série de reportagens “Farra do INSS”.

A apuração desvendou um esquema de fraudes que lesou mais de 2,3 milhões de aposentados e serviu de base para uma investigação da Polícia Federal que resultou na prisão de acusados e na apreensão de bens de origem suspeita. Atualmente, o governo se organiza para ressarcir os recursos descontados indevidamente dos aposentados.